Ляшко зірвав засідання Кабміну, вимагаючи не підписувати контракт з головою «Нафтогазу» Коболевым

Глава Радикальної партії Олег Ляшко зірвав засідання Кабінету міністрів України.

Ляшко разом з групою народних депутатів перервав сьогоднішнє засідання уряду, вимагаючи не продовжувати контракт з головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрієм Коболевым.

«На якій підставі ви продовжуєте контракт з Коболевым? Ви для чого продовжуєте контракт?», — запитав у прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Ляшко.

Ляшко зірвав засідання Кабміну

Також Ляшко заявив, що його фракцію півгодини не пускали за засідання уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів України сьогодні продовжить контракт з головою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрієм Коболевым на рік.

За словами прем’єра, контракт буде продовжений за умови виконання трьох базових позицій.

«Перше — сертифікований оператор ГТС з 1 січня 2020 року, друге – збільшення видобутку газу для досягнення енергонезалежності і третє – відсутність у нового менеджменту захмарних бонусів, винагород, а заробітна плата повинна бути як мінімум удвічі менше, ніж сьогодні. Наглядова рада погодилася з цими пропозиціями», — сказав Володимир Гройсман.