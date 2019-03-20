У Сумах водій маршрутки покурив марихуану і повіз пасажирів

У Сумах водій маршрутки покурив марихуану на зупинці громадського транспорту і повіз пасажирів далі.

На кінцевій зупинці громадського транспорту, що на вул. В’ячеслава Чорновола, жінка помітила, як водій маршрутки в транспорті курить марихуану. Після цього чоловік поїхав далі по маршруту. Жінка повідомила про це правоохоронців.

Правоохоронці зупинили маршрутку і затримали водія. Вони помітили, що чоловіки дійсно є ознаки наркотичного сп’яніння. На той момент в транспорті перебувало щонайменше 10 пасажирів.

Водієм маршрутки виявився 35-річний місцевий житель. Він сказав, що їздить за кермом громадського транспорту з 2013 року. Поліцейські запропонували водієві проїхати з ними для обстеження в медичному закладі. Після цього чоловікові стало погано і він навіть на кілька секунд втратив свідомість, однак згодом сказав, що медичної допомоги не потребує.

Під час обшуку у чоловіка знайшли подрібнений канабіс і пристосування для його вживання. Водій маршрутки сказав, що курить марихуану протягом півроку, для того щоб розслабитися.

Чоловіка доставили в медичний заклад для огляду на стан наркотичного сп’яніння, а всі вилучені предмети направлено на експертизу.

Якщо наркотичне сп’яніння чоловіки підтвердиться, правоохоронці водія притягнуть до адмінвідповідальності за керування автомобілем під дією наркотиків. А за фактом виявлення у нього наркотичних речовин в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».