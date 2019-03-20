У Кабміні заявили про скасування переоформлення субсидій

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що Кабмін має намір скасувати для багатьох українців необхідність переоформляти житлові субсидії.

За словами чиновника, це стосується сімей, які вже отримують субсидії. Однак це не стосується окремих домогосподарств.

«В процесі монетизації є ряд нюансів, які ми повинні відкоригувати. Будуть певні зміни. Зокрема, у нас передбачено, що з 1 травня всі домогосподарства, які отримують субсидії, повинні подати документи по-новому. Я думаю, правильна ідея, що немає сенсу знову 5 млн домогосподарств пропускати через сито нових заяв і декларацій. Я думаю, що ми відмовимося від цієї практики», — зазначив віце-прем’єр.

Розенко додав, що повторно подавати заяви будуть ті, хто змінив місце проживання або змінився склад сім’ї.

Він також підкреслив, що монетизація субсидій не буде скасована.