Сергій Шнуров оголосив про розпуск «Ленінграда»

Сергій Шнуров

45-річний фронтмен групи «Ленінград» Сергій Шнуров оголосив про завершення творчої діяльності свого музичного колективу, який проіснував на російській естраді трохи більше 22 років. Про це музикант повідомив шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши вірш, в якому пояснив причини розпуску групи, за традицією, не соромлячись у виразах.

Двадцять років одне і те ж.

Складаю я х***ю.

Ви подумали, бути може,

Що кого-то я звинувачую?

Немає. Сам обрав цей стиль

Надзвичайного чаду.

Палила, як міг шнура гніт,

І в епоху «Ягуара»,

І в часи пост-спайса.

Дивно, але всі живий нахаба.

Дорн волав, мовляв не соромся,

Не соромлячись я бухав.

Всі «мати» у граничному значенні,

З******я вже,

І прийшов до нехитрої думки,—

Раж йде в тиражі.

Бути у вітрині зоопарку,

Це та ще запарка;

Ряджених орангутангом,

Танцювати потішно танго,

Під свої віршики і пісні,

А про вихідний забудь.

Хочеш лопни, хоч трісни,

Видай людям що-небудь.

Може до біса цю тему?

Ти, як думаєш, скажи.

Вбудуватися пора у систему,

І налагодити своє життя?

Задав сам собі питання.

Може я вже підріс? (тут і далі орфографія і пунктуація автора збережені, — прим. SPLETNIK.RU).

— написав Сергій.

Сергій Шнуров

Шнурів зізнався, що прийняв рішення піти зі сцени і розпустити групу, тому що за ці роки втомився від естради. Разом з тим повністю прощатися з музикою Сергій не має наміру. За його власними словами, він продовжить пробувати себе в різних музичних стилях: «сили будуть — буду в блюзі, рейві, роке, польці, джазі, найстаріший з забіяк». До речі, останнім часом Шнурів все частіше пробує себе саме у віршованому жанрі і навіть набирає поетичні перепалки з колегами по шоу-бізнесу.

Також артист дав шанувальникам надію на те, що коли-небудь він знову збере угруповання, проте поки він навіть про це не замислюється.

Я за всіх лаявся матом.

Бог не здасть, свиня не з’їсть.

Між складними речами,

Я скажу, як не молодик, —

Цей тур буде прощальним,

Ось і казочці кінець.

— підсумував Шнурів, який у минулому році встиг розлучитися з третьою дружиною Матильдою і знову одружитися на світській левиці Ользі Абрамової.

Відомо, що прощальний концертний тур групи «Ленінград» почнеться в червні і триватиме до середини жовтня: за цей час колектив дасть концерти в Калінінграді, Москві, Нижньому Новгороді та інших великих містах Росії. Останній концерт символічно пройде у Санкт-Петербурзі — рідному місті Сергія.

Фанати дуже емоційно відреагували на новину про розпуск групи «Ленінград». До слова, думки шанувальників щодо цього рішення Шнурова розділилися: одні сумно відзначили, що групі поки рано завершувати свою діяльність, а інші, навпаки, вважали цей вихід із ситуації дуже мудрим і своєчасним.

Нагадаємо, що Сергій Шнуров заснував групу «Ленінград» в січні 1997 року. За цей час музичний колектив, відомий своїми ексцентричними піснями з великою кількістю мата, випустив 19 альбомів. Примітно, що в 2008 році Шнурів вже оголошував про розпад «Ленінграда», проте через два роки колектив продовжив свою діяльність.

http://www.spletnik.ru/buzz/showbiz/88690-sergey-shnurov-obyavil-o-rospuske-leningrada.html