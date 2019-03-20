Через 120 років розкрили справу Джека Різника

У березні 2019 року в журналі Journal of Forensic Sciences було опубліковано дослідження старшого викладача молекулярної біології університету Ліверпуля імені Джона Мурса Ярі Лоухелайнена і наукового співробітника групи репродукції та раннього розвитку Інституту генетики, охорони здоров’я та терапії Лідського університету Девіда Міллера. Вони провели молекулярний аналіз шалі, яка містила зразки ДНК вбивці і однією з жертв.

Цей заплямований кров’ю шийну хустку детектив-аматор Рассел Едвардс придбав на аукціоні ще в 2007 році. Шаль імовірно була знайдена віддалік від спотвореного тіла Кетрін Эддоус — однієї з жертв Джека Різника. Щоб докопатися до правди, Едвардс звернувся до лікаря Ярі Лохелайнену з Університету Джона Мура.

ІЧ-спектроскопія підтвердила природу темних плям на тканині, упізнавши в них сліди крові. Флуоресцентний аналіз виявив залишки насінної рідини, епітелію і, що дивно, одну клітку нирки.

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Учений порівняв мітохондріальну ДНК з докази із зразком, який надала прапрапраправнучка Эддоус. З’ясувалося, що хустка дійсно перебував на Митр-Сквер в 1:45 ночі 30 вересня 1888 року, де виявили тіло нещасної.

Результати ДНК вбивці збіглися із зразками жителя Лондона Аарона Космінськи, який був серед підозрюваних 1888 році, але щодо нього поліція того часу не зібрала достатньо доказів.

Вперше версія про те, що душевнохворий емігрант єврейського походження і був вбивцею висловлювалася ще в 2014-му році, але тоді докази були поставлені під сумнів.

Едвардс відшукав одного з нащадків рідної сестри Аарона Косминского. Складний ДНК-аналіз дозволив вчений встановити, що епітеліальні клітини достеменно належали тому самому Аарона Космінськи.

Аарон Космінськи виїхав з Польщі в Англії в 16 років. Він перебрався в населений біженцями зі Східної Європи район Лондона, де взявся за роботу перукаря. На момент вбивств Космінськи було 23 роки. Він помер у віці 53 років в психлікарні.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», помер Чарльз Менсон — самий відомий вбивця ХХ століття.

За матеріалами Knife.media

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