Михайло Подоляк: “Анти-шоколад”

Безсумнівно, Зеленському Володимиру Олександровичу краще мовчати. І не впадати в серйозні аналізи. І ще більше сміятися, тролити, стібати. І зовсім не вступати ні в які дискусії з опонентами.

Безглуздо. Тому що його ключовий опонент – це армія екзальтованих сектантів. А порядок нинішніх виборів – зовсім не дискусія про сенсах, але тільки про розмір брехні.

І вже точно йому краще не світити всіх цих дивних персонажів в якості своєї майбутньої управлінської команди). Байдуже, хто і чому виявиться потім в його команді. На марші вирішимо. Тим більше, що вже заявлених персонажів до реальної оранки дійдуть одиниці. З простої причини – багато з них кращі фахівці з «базікання», переходять з одного табору в інший тільки заради «поговорити». А коли починається та сама оранка, швидко знічуються і сумують)…

Так от, Зеленський дивовижно, бездоганно, майстерно грає на протест. Мовчки, жорстко, інтригуюче і без найменших шансів для Петра Олексійовича. І цього цілком достатньо. Тому що його завдання – демонстративне покарання і руйнування нинішнього блискучого оруелівського «скотарні», з такою любов’ю выпестованного найближчим оточенням ПА)…

Втім, з іншого боку, взагалі не грають ніякої ролі фэйлы, ляпи, факапи Володимира Олександровича. Це нікому не цікаво. Просто за замовчуванням саме він надів «гусеничні траки» і тихенько так починає долати шоколадне бездоріжжя)…

Функція Зеленського – дзеркало, в якому гіпертрофованими мазками відображається абсурдна сутність системи Петра Олексійовича. Всі ці надуті апломбом нероби в депутатсько/міністерських статусах, які чешуть і чешуть дике брехня). «Поверну, запущу, забезпечу, побудую». А по боках цього вічно обіцяє золоті гори gov-фронтмена стоять такі собі видатні «бюджетні щура» з різко розширеними хапально-жувальними рефлексами…

На жаль, Зеленський – це не про інший формат держави. Але тільки про обов’язковий і показовий злам держави нинішнього, яке на нашу недомислу побудувала група дивних хлопців для невеликої такий резервації. Відсотків 10-15 дрімучих нероб, які вічно шукають «внутрішнього ворога». Тих, хто заважає їм насолоджуватися середньовічним Мракобіссям). Ці 12-15% справжніх прихильників ПА насправді люто ненавидять сучасну цивілізацію, всі ці глобальні світи, а тому дуже хочуть ізолювати і сховати країну в глухій глушині. Ну щоб так: глобальний світ дає нам гроші, а ми тут один одного обкрадаємо.

Зеленський – як не парадоксально – єдиний, хто може в деталях показати нутро цієї абсурдної «системи Петра/Олексійовича». Тому що він не буде серйозно з нею дискутувати. На відміну від інших кандидатів, дійсно занадто серйозно сперечаються з нинішнім «печерським цирком».

Всьому свій час і місце. І роль Зеленського – тільки руйнування цього самого Скотного двору)…