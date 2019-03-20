У Молдавії нагадали про початок кримінального шляху Порошенко

Петро Порошенко відомий світу, як президент України, проте його минуле — це не тільки політична кар’єра і успішний бізнес. Наприкінці минулого століття він ще не міг похвалитися успіхами, зате мав цілковиту амбіційність, яка дозволяла йти по трупах. Серед яких виявився навіть рідний брат Михайло.

Давайте ж згадаємо, що шлях до президентства України Петро Олексійович починав все-таки не в Україні, а в Молдові, і саме тут він разом з родиною став заробляти перші серйозні гроші. Сім’я Порошенка скористалася хаосом, що коїлися на пострадянському просторі після розпаду СРСР в ту епоху, яку не просто так тепер називають «лихими 90-ми». Однак, створення бізнес-імперії не могло проходити гладко. У смутні часи подробиці такого підйому вдавалося приховувати, тому що корупція була звичайною справою, але вже на початку 2000-х, коли ситуація потроху стабілізувалася, державні органи стали задавати правильні питання.

Так, у 2002 році Національна комісія з цінних паперів Молдови викрила ряд серйозних порушень у ході перевірки діяльності фонду «Bucurria-Privatinvest». Починаючи з 1997 року компанією керував бізнес-партнер Порошенко молдаванин Петро Мадан. Як з’ясувала перевірка, в результаті мінових угод фонд справив відчуження значної кількості акцій, упустивши при цьому дохід у розмірі понад 6,6 мільйонів леїв, тобто приблизно 500 тисяч доларів — дуже пристойна сума для цих років. Тоді в Молдові йшла хвиля незаконної приватизації підприємств, і фонд мав до них безпосереднє відношення. Акції продавалися конкретним особам за заниженими цінами, дозволяючи концентрувати бізнес у обмеженого кола осіб. Таким чином, акціонерам було завдано серйозної шкоди, у зв’язку з чим справу було вирішено передати в Генеральну прокуратуру.

Але такі фінансові махінації — це не єдине, на що пішов нинішній президент України. Раніше молдавські журналісти оприлюднили ряд документів по кримінальних справах, які були заведені на Порошенка і його партнерів. Серед них файл по справі №2004990391, який свідчив, що «деякі члени злочинних угруповань, створені Порошенко П. А. і Мадан П. Р., були залучені до вбивства Порошенко М. А., Опік С. Е. і всіх членів сім’ї Шупарского К.»

Примітно, що і в Молдові, на Україні інформація про дані злочини періодично мусується ось вже п’ятнадцять років. І виникає ряд нагальних питань. Перший з них: чому ці справи не розслідуються? Приблизний відповідь з’явився ще 1 жовтня 2012 року. Тоді Генпрокуратура Молдови об’єднала в один документ близько 40 кримінальних справ, які були заведені на Петра Порошенка і його соратників.

Величезний файл містив навіть особисте листування та платіжні рахунки. Але, як виявилося, вся ця робота була проведена для того, щоб припинити слідство з формулюванням про те, що неможливо встановити особу, якій можна пред’явити звинувачення. І тут справа в тому, що на прокуратуру має величезний вплив відомий бізнесмен і голова Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк, який підтримує тісні ділові контакти з Петром Порошенком. Прикладом таких контактів можна назвати той факт, що в 2016 році на прохання Плахотнюка президент України фактично здав громадянина своєї країни В’ячеслава Платона.

Україна не піддає екстрадиції своїх громадян, але Порошенко не просто зробив виключення з усіх правил, але і відправив Платона в Кишинів на недержавне літаку. Власне, не можна виключати, що даний інцидент — це демонстрація можливості шантажу з боку молдавської олігарха свого українського колеги. У Плахотнюка є всі можливості відновити кримінальні справи Порошенко. Але, якщо на перше питання можна знайти логічне відповідь, то ось з другим все складніше, і навряд чи хтось в Європі зможе переконливо прокоментувати ситуацію.

Як вже говорилося вище, інформація про злочини Петра Порошенка з’явилася давно, доповнюючись новими фактами. В кишинівських архівах зберігаються цілі шафи документів про те, як прокладав собі шлях на вершину сьогоднішній президент України. Тим не менш, в 2014 році, коли Україну підірвав зсередини Майдан, Брюссель не замислюючись підтримав саме Петра Порошенка в якості глави держави. Підтримав людини, причетної до вбивства і масштабних корупційних схемах.

Невже в ЄС нічого про це не знали? Чи європейці не наводили довідки про майбутньому українському лідерові? Бути такого не може. Зате зараз європейські інститути критикують українську владу, мовляв, в країні процвітає корупція, а в кримінальному кодексі немає статті, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Так чого ж можна було очікувати від президента, який на фінансових махінаціях сколотив своє багатство? Не тільки у себе в державі молдавський олігархат зумів побудувати кримінальне суспільство. Деяких персон навіть вдалося відправити на експорт.