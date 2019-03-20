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Київ закупить десять трамваїв за 498 млн гривень

20.03.2019

Спільне українсько-німецьке підприємство “Електронтранс” поставить Києву 10 низькопідлогових трамвайних вагонів.

Передбачається, що сума закупівлі складе 497,962 млн гривень за умовами аукціону, який відбувся у вівторок в системі ProZorro.

Єдиним конкурентом “Элеткротранса” дилер російського Усть-Катавского вагонобудівного заводу ТОВ “Торговий дім УКВЗ-Україна”. Різниця між ціною переможця і другого учасника склала 6 тисяч гривень.

Очікується, що Київ отримає нові трамваї до 31 грудня поточного року.

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