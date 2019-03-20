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Дочка Назарбаєва стала спікером сенату Казахстану

20.03.2019

Даріга Назарбаєва стала спікером верхньої палати парламенту Казахстану. Все 44 сенатора віддали голоси “за”.

Нагадаємо, її кандидатура була представлена на розгляд депутатам президентом країни Касим-Жомартом Токаевым.

Даріга Назарбаєва народилася в 1963 році в Теміртау в сім’ї Нурсултана і Сари Назарбаєвих.

Закінчивши школу, Даріга Нурсултановна поступила в Московський Державний Університет імені Ломоносова на історичний факультет, пізніше закінчила Казахський державний університет імені Кірова (нині Скарбницю імені Аль-Фарабі).

Даріга Назарбаєва є доктором політичних наук, кандидатом історичних наук.

У різні роки працювала заступником голови мажилісу парламенту країни.

У 2016 році указом глави держави була призначена депутат сенату парламенту Казахстану.

У той же рік вона очолила Комітет сенату Казахстану з міжнародних справ, оборони і безпеки.

У листопаді 2017 очолила Громадську раду Міністерства закордонних справ Казахстану.

Поза політикою вона – мати трьох дітей. А також оперна співачка, виконуюча арії, казахські народні пісні та романси.

Перший сольний концерт Дариги Назарбаєвої пройшов в Алмати в травні 2001 року. Концерт був благодійний. Пізніше вона виступала в Астані, в Москві, Парижі.

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