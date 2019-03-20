Стало відомо, як вивели 600 млн гривень банку “Національний кредит”

У Фонді гарантування вкладів розповіли про схеми виведення активів з банку Національний кредит.

“Якщо на 1 січня 2015 року балансова вартість активів ПАТ ” Банк Національний кредит становила понад 2,5 млрд грн, то на момент введення тимчасової адміністрації (8 червня 2015 року) ця сума у результаті застосування різних схем зменшилася до 1,9 млрд грн. Оціночна вартість всіх активів Нацкредиту виявилася ще нижчою – тільки 178 млн грн, або 9% від суми, зазначеної “на папері”, – розповіла директор департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) Ольга Біла.

За її словами, фактично за місяць до визнання банку неплатоспроможним, його керівництво початок тотальної виведення активів.

Як відзначають в ФГВФО використовувалися кілька схем:

1. Найбільшої шкоди завдав виведення коштів з кореспондентського рахунку Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) на користь новостворених працівниками самого Нацкредиту іноземних компаній. В результаті чого банку Національний кредит було завдано збитків на загальну суму понад $25 млн (близько 600 млн грн за курсом НБУ на момент списання), які були фактично викрадені у його вкладників, підкреслюють у ФГВФО. При цьому, за документами банк нібито володів високоліквідними активами.

2. В кінці квітня 2015 року Нацкредит продав один зі своїх найбільш ліквідних активів – мережа платіжних терміналів. Крім порушення процедури продажу, зокрема, проведення оцінки активу після прийняття рішення про його продаж, в два рази була занижена його вартість, зазначають у ФГВФО. Як було встановлено, цей актив коштував майже 45 млн грн, а банк продав його за 20 млн грн.

В ході розслідування, проведеного Фондом гарантування вкладів, з’ясувалося, що покупець – компанія Сантал – не мав власних грошей на придбання мережі терміналів. Напередодні укладання угоди на рахунок Сантала необхідні кошти надійшли з рахунку компанії одного з акціонерів Нацкредиту. При цьому всі рахунки були відкриті в ПАТ ” Банк Національний кредит, тобто фактично при реалізації цієї схеми банк не отримав “живих” грошей, але при цьому втратив частину своїх активів.