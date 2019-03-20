Парламент Казахстану схвалив перейменування Астани в Нурсултан

Закон вважається прийнятим парламентом в цілому.

Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці з Астани в Нурсултан.

Таку заяву було зроблено на спільному засіданні уряду.

“Президентом прийнято рішення направити дану пропозицію на розгляд парламенту без винесення на референдум. Конституційною радою республіки представлено позитивне рішення”, – йдеться в повідомленні.

Після голосування поправки до Конституції були прийняті.

У парламенті назвали рішення історичним.

Депутати сенату і мажилісу підтримали рішення про перейменування практично одноголосно.

Тепер поправки до Конституції вступлять в силу після їх підписання президентом Казахстану.

Таким чином, парламент підтримав пропозицію нового президента Казахстану Ксым-Жомарта Токаєва.

Напередодні Нурсултан Назарбаєв заявив, що має намір покинути пост глави держави.

При цьому він залишиться головою Ради безпеки, головою партії Нур Отан, членом Конституційної ради.

Тимчасово виконуючим обов’язки президента країни став спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв був президентом Казахстану з квітня 1990 року.

На перших всенародних виборах в країні в грудні 1991 року, які проводилися на безальтернативній основі, він набрав 98,7% голосів.