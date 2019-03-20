ЗМІ: Фігурант розслідування Бігуса має відношення до вивозу львівського сміття

У згаданому розслідуванні є відео, як, приїхавши на Житомирський бронетанковий завод, Рогозу представляється представником компанії «Торгпром ЮА».

За даними каналу, ця фірма попрацювала ще й з Харківським бронетанковим і Лозівському ковальсько-механічними заводами. Але співпрацювала вона, як з’ясовується, не тільки з оборонними підприємствами.

«У фіскалів ця ж фірма Рогози разом з ще 4 любителями легких грошей проходить і за іншими фіктивними угодами — з вивезення пріснопам’ятного львівського сміття», — йдеться в повідомленні.

Стверджується, що за останні 2 роки «Торгпром ЮА», ТОВ «Фест Тайм», ТОВ «Аркада Профі», ТОВ «Вторис» і ТОВ «Транс Юкрейн компані» попрацювали з «Львовспецкомунтранс», «Аве Львів» та ТОВ «Гринера Україна», в результаті чого «навымывали» податковий кредит з ПДВ на суму 3,38 млн. Всього обсяг операцій перевищив 20 мільйонів гривень.

Відомо, що власником ТОВ «Гринера Україна» є американський громадянин Богдан Михалусь. Він був позаштатним радником мера Львова Андрія Садового.

Власник ТОВ «AVE Львів» Олег Гайовишин.

ЛКП «Львівспецкомунтранс» — комунальне підприємство.

Перераховані фірми отримували найбільші підряди на вивезення сміття з міста.

«Тепер не дивно, що з такими «рогозами» Львів тонув у смітті», — наголошується в повідомленні.

Про те, як просувається «сміттєве справа», порушену НАБУ 31 березня 2017 року, в бюро поки не відповіли.