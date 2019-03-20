Туристку накрила хвиля, коли та фотографувалася над урвищем

Місце, зване Сльозою Диявола, вважається небезпечним, але туристи ігнорують попередження для гарних фото.

Дівчина позувала, стоячи на тлі морі, біля краю обриву. Чергова хвиля виявилася занадто сильною і змила любительку фото. Інцидент потрапив на відео.

На кадрах видно, як потужна стіна води б’є дівчину зі спини. Інші туристи відбігли від краю обриву.

Коли вода пішла, виявилося, що постраждала дівчина залишилася на березі і відбулася лише подряпинами.

Місце під назвою Сльоза Диявола є дійсно небезпечним. Місцеві мешканці попереджають про це, але безліч туристів не звертає на це уваги.







