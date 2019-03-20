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Масове отруєння в Естонії: близько 300 постраждалих

20.03.2019

Массовое отравление в Эстонии: около 300 пострадавшихОтруєння відбуваються за помилку.

Щорічно в Естонії фіксують близько 30 випадків отруєння оцтом, всього впливу парів зазнали близько 300 осіб.

За даними департаменту здоров’я, в останні роки отруєння оцтом зазнали близько 300 чоловік, причому щорічно додається близько 30 таких випадків.

В основному мова йде про випадки, коли люди вдихають пари оцту або помилково його випивають. Причому, зазначають фахівці, це стосується не тільки дітей, але і дорослих.

Експерти охорони здоров’я зазначають, що при випадковому вживанні оцту рот слід прополоскати спочатку, а потім повільними ковтками випити склянку води.

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