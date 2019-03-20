Поїзд зійшов з рейок на Тернопільщині, у вагонах перебували 50 пасажирів

Дизель-поїзд з трьома пасажирськими вагонами зійшов з рейок у Тернопільській області. Пасажири не постраждали. Причини аварії з’ясовують.

В дизель-поїзді було 3 пасажирських вагони. Передня пара коліс середнього вагона в якийсь момент зійшла з рейок

«На момент аварії у вагонах перебувало близько п’ятдесяти пасажирів. На щастя, люди в даному пригоді не постраждали. Всіх пасажирів пересадили в перший вагон, і поїзд продовжив рух до станції «Заліщики»», – сказано в повідомленні поліції.

На місці ДТП поїзд простояв близько 30 хвилин. При огляді на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. Причини аварії з’ясовують.