Столицю Казахстану перейменували

Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці з Астани в Нурсултан.

Таку заяву було зроблено на спільному засіданні уряду 20 березня.

“Президентом прийнято рішення направити дану пропозицію на розгляд парламенту без винесення на референдум. Конституційною радою республіки представлено позитивне рішення”, – йдеться в повідомленні.

Після голосування поправки до Конституції були прийняті. У парламенті назвали рішення історичним. Депутати сенату і мажилісу підтримали рішення про перейменування практично одноголосно. Тепер поправки до Конституції вступлять в силу після їх підписання президентом Казахстану.