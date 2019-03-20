В Одеській області викрили “телефонних терористів”

В Одеській області співробітники Служби безпеки України викрили трьох жителів регіону, які повідомляли правоохоронців про помилкових загрози теракту.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Першого “мінера” затримали в Одесі. Чоловік з хуліганських спонукань повідомив про замінування адміністративної будівлі Управління СБУ в Одеській області. Також правоохоронці викрили жителя Черкаської області, який по телефону повідомив про нібито закладену вибухівку на одній з одеських автостанцій. Таким же чином вирішив “розважитися” і житель одного з селищ Одеської області. П’яний чоловік дзвонив у міліцію з погрозами підірвати будинок сусіда і місцевий клуб.

“За всіма фактами порушено кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України”, – розповіли в СБУ зазначили, що чоловікам загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.