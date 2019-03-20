Біля Південної Кореї загорівся нафтовий танкер: є жертви

Полум’я забрало життя двох моряків.



Біля узбережжя Південної Кореї сталася пожежа на нафтовому танкері. Полум’я забрало життя двох моряків, ще один поранений.

Смертельний пожежа, за даними берегової охорони, стався в п’яти кілометрах від острова Одонг провінції Чолла-Намдо. Прибулим на місце рятувальникам вдалося впоратися з пожежею протягом чотирьох годин.

Тіла двох загиблих виявили в капітанській рубці. Крім того, з-за пожежі постраждав старший механік судна: його з опіками госпіталізували до лікарні. Більше ніхто з екіпажу не постраждав. Всього на борту знаходилося шість осіб.

Примітно, що танкер прямував в Пусан і перевозив близько 10 тисяч тонн бункерного палива і важкої нафти.