У Норвегії відкрився найбільший підводний ресторан Європи

Відоме норвезьке архітектурне бюро Snohetta спроектувало унікальний будівля ресторану, нагадує великий акваріум.
Перше, що бачать прибули відвідувачі — монолітна конструкція химерної форми з бетонними стінами товщиною більше метра, що виступає над поверхнею моря. Коли ж люди входять в ресторан, то зауважують, що основна частина будівлі занурена в море на глибину 5 метрів.
Експрес-інформація по країні
Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.
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Столиця – Осло
Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)
Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)
Офіційна мова – норвезька
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,944 (1-я в світі)
ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)
Валюта – норвезька крона
Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією
Ресторан називається Under, що з англійської перекладається як «під», а з німецької як «диво». Відвідувачам пропонують пообідати або повечеряти в незвичайних умовах: з панорамних вікон головного залу відкривається захоплюючий вид на морське дно, де можна спостерігати за життям морської флори і фауни.
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У залежності від часу року і погодних умов можна побачити різну картинку: в спокійні дні видимість становить близько 20 метрів, а під час шторму виникає відчуття епіцентру стихії.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Норвегії відкриють перший підводний ресторан в холодному морі.
За матеріалами Delfi.ee
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