У Норвегії відкрився найбільший підводний ресторан Європи

Відоме норвезьке архітектурне бюро Snohetta спроектувало унікальний будівля ресторану, нагадує великий акваріум.

Перше, що бачать прибули відвідувачі — монолітна конструкція химерної форми з бетонними стінами товщиною більше метра, що виступає над поверхнею моря. Коли ж люди входять в ресторан, то зауважують, що основна частина будівлі занурена в море на глибину 5 метрів.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Ресторан називається Under, що з англійської перекладається як «під», а з німецької як «диво». Відвідувачам пропонують пообідати або повечеряти в незвичайних умовах: з панорамних вікон головного залу відкривається захоплюючий вид на морське дно, де можна спостерігати за життям морської флори і фауни.

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Публікація від Under (@underlindesnes) 8 Березня 2019 в 10:44 PST

У залежності від часу року і погодних умов можна побачити різну картинку: в спокійні дні видимість становить близько 20 метрів, а під час шторму виникає відчуття епіцентру стихії.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Норвегії відкриють перший підводний ресторан в холодному морі.

За матеріалами Delfi.ee

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