Труп бездомного пролежав місяць в одному з підвалів Тернополя

У Тернополі в підвалі житлового будинку знайшли труп бездомного, який помер близько місяця тому.

Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

Про мертвому чоловікові правоохоронцям повідомили з вуличного таксофона, в чергову частину поліції зателефонували і розповіли про різкому запаху з підвалу і трупі. Чоловік вказав, де саме правоохоронці можуть знайти тіло невідомого, а саме – на вулиці Чорновола, 5.

Поліцейські знайшли труп в занедбаному підвалі між сміттям. За попередніми даними – чоловікові близько 50 років, він пролежав там приблизно місяць.

Правоохоронці припускають, що загиблий – чоловік без певного місця проживання, він був без нижньої білизни, одягнений в дві пари штанів і кофту, без всякої верхнього одягу. Попередньо слідів насильницької смерті експерт не виявив.

У прес-службі зазначили, що, оглядаючи прибудинкову територію, оперативники в під’їзді будинку побачили на стіні першого поверху ще напис: “У підвалі труп”. Хто її завдав, а також особа загиблого і причини смерті встановить слідство. Даний факт внесено до ЄРДР згідно зі статтею 115 (Умисне вбивство) ККУ.