В ООН назвали найбільш “щасливі” країни

Рівень “щастя” вираховували по шести факторів.



Україна посіла 133 місце з 156-ти в рейтингу щасливих країн світу” World Happiness Report 2019, який складений співробітниками відділу ООН з пошуку рішень для стабільного розвитку.

Традиційно нагорі списку – північні країни Західної Європи.

Лідер – Фінляндія, друге місце посідає Данія, а на третьому – Норвегія. Ненабагато від них відстали Ісландія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія та Нова Зеландія – та країна, де 15 березня стався найкривавіший теракт в її історії.

Польща – на 40-му місці, Узбекистан – 41-й, Литва – 42-я, Латвія – 53-я, Естонія – 55-я, Казахстан – 60-й, РФ – 68-я, Молдова – 71-я, Білорусь – 81-я, а Грузія – на 119 місці.

Найнещасливішим країна, на думку ООН, – це Південний Судан.

“Серед 20 країн, що втратили у рейтингу більше всіх, сім – на Близькому Сході і в Північній Африці, шість – у країнах Африки на південь від Сахари, три – в Західній Європі. Значно втратили у рейтингу Венесуела, Індія, Малайзія і Україна”, – пишуть у звіті.





