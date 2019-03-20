У Латвії українець хотів дати 5 євро хабара, а отримав штраф майже у 900 разів більше

У Латвії на 4300 євро оштрафували громадянина України, який намагався дати хабара при перетині кордону на латвійському прикордонному пункті «Патерниеки».

Повідомляється, що українець 1964 року народження спробував дати хабара співробітнику Державної прикордонної служби. Так, у въезжавшего в Латвію громадянина України на особистому транспортному засобі не виявилося поліса страхування здоров’я.

Українець спробував вирішити цю проблему, запропонувавши прикордоннику хабар у розмірі 5 євро. Згодом відносно порушника був почав кримінальний процес — йому виписаний штраф у розмірі 4300 євро, який він буде зобов’язаний виплатити протягом місяця.

Представник Державної прикордонної служби Христині Петерсоне зазначила, що поліс страхування здоров’я можна оформити на території контрольно-пропускного пункту. За її словами, в 2018 році прикордонниками було виявлено 9 таких випадків дачі хабара.