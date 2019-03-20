Офіцер харківської поліції смерть збив пішохода

У Харкові начальник одного з відділів поліції в Харківській області скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого останній загинув.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

ДТП за участю поліцейського в Харкові відбулося 8 березня. Перебуваючи за кермом автомобіля Toyota Avalon, співробітник поліції наїхав на чоловіка на пішохідному переході, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні.

Крім того, в ГБР відзначили, що офіцер порушив закон так як відразу не повідомив в бюро про ДТП.