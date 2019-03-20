У ГПУ розслідують справу про корупцію на «бебі-бокси» Мінсоцполітики

Генеральна прокуратура розслідує кримінальну виробництво за фактом завищення ціни набору і низька якість товарів для дітей, що входять в набори немовлят «пакунок малюка».

Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК.

У травні 2018 року Кабмін запровадив пілотного проекту «Відповідальне батьківство», одним з етапів реалізації якого є надання одноразової натуральної допомоги «пакету малюка» в рамках державної допомоги сім’ям з дітьми.

Зазначений пілотний проект впроваджувався Мінсоцполітики за участю представництва ЮНІСЕФ.

З метою використання надлишково перерахованих коштів внесено чергові зміни до постанови Кабміну, згідно з яким при визначенні кількості допомоги у вигляді «пакунків малюка» на поточний рік необхідно враховувати також потреба на два місяці наступного року, у зв’язку з чим проведено наступний етап закупівель, переможцем якого стало ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД Україна», яке в даний час здійснює виробництво і постачання товарів за бюджетні кошти.

Зазначимо, що кримінальне провадження відкрили в травні 2017 року по іншій статті – 364 КК. Тоді в ГПУ розслідували змову приватного підприємця з заступником міністра соцполітики, державним секретарем (главою робочого групи з питань гуманітарної допомоги), в. о. начальника відділу гумпомощи, головним спеціалістом відділу, а також керівниками благодійних організацій «Святий Лука-7», «Крила Ангела», «Галичина-2», «Крила Дніпра», «Подяка людям», «Добро серця».

Аферисти під виглядом гуманітарної допомоги імпортували в Україну товари без сплати податків. Після цього вантажі продавали на «Промтоварному ринку». Тільки від організації «Святий Лука-7» збитки склали близько 8,64 млн гривень.