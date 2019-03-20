У центрі Києва таксист намагався задушити пасажира ременем безпеки

У середу, 20 березня, на Бессарабській площі в Києві сталася бійка між пасажиром та водієм таксі. За словами беруть участь у бійці і випадкового свідка, сварка сталася через оплати проїзду. В ході бійки обидва отримали невеликі садна та синці на обличчі.

У кожного з них були свої версії того, що відбувається. Пасажир Євген, заявляє, що сума проїзду склала 200 гривень. По прибуттю він виявив, що грошей не вистачає. Женя запропонував оплатити половину готівкою, решту перевести на картку водія. Хлопець повідомив, що таксист служби «571» йому відмовив, посилаючись на те, що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти. На що водій почав тягнути його назад в салон. Молодий чоловік відповів ударом в обличчя.

За словами драйвера, пасажир не пропонував йому спочатку частково оплатити проїзд через карту. Замість цього молодий чоловік грубо відповів, що у нього більше немає грошей. При колотнечі хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Після того, як вони заспокоїлися, таксист викликав копів.

Свідки допомогли заспокоїти учасників сутички. Також один з них підтвердив причину інциденту, і те, що водій намагався душити пасажира, накрутивши ремінь безпеки на шию.







