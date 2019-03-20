Біля Мілана водій підпалив автобус, що перевозив школярів

Водій облив бензином всі сидіння.



В муніципалітеті Сан-Донато-Миланезе недалеко від Мілана водій підпалив автобус, в якому їхали школярі.

Інцидент стався в 11.50 за місцевим часом. Водій автобуса, виходець із Сенегалу, зупинив транспортний засіб і вигнав з нього всіх школярів, які їхали на екскурсію. Після цього він облив запальною сумішшю, ймовірно, бензином сидіння та підлога автобуса і все підпалив.

В результаті інциденту ні водій, ні школярі серйозно не постраждали лише деякі відчули себе недобре через їдкого диму.

На місце події прибули вертоліт, 11 “швидких”, пожежники і карабінери. У зв’язку з інцидентом на дорозі утворилися затори.

Правоохоронці затримали водія автобуса. Причини його вчинку поки невідомі.

Нагадаємо, 10 березня в центральній частині Стокгольма на в’їзді в транспортний тунель вибухнув міський автобус.