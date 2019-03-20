Чому Марс червоний?

Червоний колір Марса надає міститься в його грунті (реголите) велика кількість оксиду тривалентного заліза. Він також зумовлює червоний колір крові та іржі.

Передбачається, що процес утворення Сонячної системи, що всі планети отримали велику кількість заліза. На Землі воно в основному сформував ядро планети, а Марс набагато менше і має меншу гравітацію, тому частина заліза залишилася на поверхні.

Існує кілька гіпотез про те, яким чином це залізо окислювалося. Наприклад, бурі руйнують кристали кварцу, якого багато в реголите, і який містить у собі кисень, що окислює залізо.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Також передбачається, що окислювачами може бути перекис водню і озон, які мільйони років утворювалися з вуглекислого газу під впливом сонячних променів над поверхнею планети. Ще одна гіпотеза припускає, що молодий Марс колись мав вологий клімат і достатньо води. Вона виступила окислювачем заліза і в кінцевому рахунку подарувала планеті зловісний червоний відтінок.

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