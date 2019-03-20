«Врата ада»: кратер Дарваза в Туркменістані палає сорок років (відео)

Італійський фотограф Алессандро Бельджойсо зняв з допомогою дрона неймовірне відео про кратері Дарваза, що палає протягом 40 років. Цей «вічний вогонь» знаходиться в 90 км від Ашхабада, столиці Туркменістану. Місцеві жителі називають його «Брамою пекла».

Кратер глибиною 30 м, 69 м шириною утворився випадково. У 1971 році радянські геологи під час розвідки родовищ природного газу натрапили на порожнечу (каверну), куди провалилася бурова установка. Оскільки витік газу була небезпечна для навколишніх сіл, єдиним виходом із ситуації було підпалити газ, очікуючи, що родовище вичерпає себе. З тих пір вогонь горить вже 40 років.

У 2013 році вулканолог Джордж Курунис спустився в кратер, температура якого досягає 1 000ºC, щоб відшукати життя, яка може існувати в екстремальних умовах.

Експрес-інформація по країні

Туркменістан – держава в Середній Азії.

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Герб



Столиця – Ашгабат

Найбільші міста: Ашхабад, Туркменабат, Дашогуз, Балканабат, Туркменбаші, Мари

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 491 200 км2 (53-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (117-я в світі)

Офіційна мова – туркменська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,688 (109-я в світі)

ВВП – $47,93 млрд (86-я в світі)

Валюта – манат

Межує з Афганістаном, Іраном, Казахстаном, Узбекистаном

«Я був там, де людина ще не був, — розповідає Джордж Курунис. — Це було схоже на подорож наневедомую планету — на Місяці і то було більше людей. Це було захоплююче, небезпечно, незвіданого і обіцяв наукове відкриття. У цій експедиції було все, що я люблю».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», у Туркменістані відкрили аеропорт у формі сокола.

За матеріалами Independent

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