У Дніпрі депутати будуть платити премії за спійманих вандалів і наркоторговців

Чиновники пояснюють, що на усунення наслідків вандалізму місто витрачає набагато більше.

У Дніпрі чиновники прийняли рішення виплачувати муніципальні винагороди за допомогу в затриманні вандалів і наркоторговців.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Відзначається, що сума буде залежати від надходжень до цільового фонду. Попередньо встановлено, що винагорода на одну людину становитиме 100 прожиткових мінімумів.

Чиновники пояснюють, що на усунення наслідків вандалізму місто витрачає набагато більше, тому що порушники часто використовують водостійку фарбу.