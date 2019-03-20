Помер актор з легендарного фільму Дівчата

Анатолій Адоскін помер на 92-му році життя в Москві. Дата похорону артиста поки не повідомляється.

У Москві в Росії в 91 рік помер актор Анатолій Адоскін, добре відомий по ролі в легендарному фільмі Дівчата, де зіграв інженера Вадима Дементьєва. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу Театру імені Моссовета.

Дата прощання і похоронів поки не розголошується, як і причина смерті актора.

За свою тривалу кар’єру Анатолій Адоскін зіграв понад 60 ролей в кіно. Найбільш відомими його роботами, крім Дівчат, є стрічки Брати Карамазови, Два Капітани, Далі — тиша, Людина нізвідки і інші.

Він також був актором Терта імені Моссовета, де пропрацював до кінця свого життя.