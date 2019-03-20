Суд в Гаазі посилив вирок екс-президента Сербії

Колишній президент Сербії, засуджений за геноцид, військові злочини, буде сидіти не 40 років, а довічно.

Апеляційний суд в Гаазі змінив вирок першому президенту Республіки Сербської Радована Караджича. Про це в середу, 20 березня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що суд збільшив термін покарання для колишнього сербського лідера до довічного ув’язнення.

Раніше, в березні 2016 року, Караджича засудили до 40 років в’язниці за злочини проти людяності, геноцид боснійських мусульман і військові злочини, скоєні під час боснійської війни 1992-1995 років.

Зокрема, його визнали винним у геноциді в Сребрениці — невеликому боснійському місті, де в липні 1995 року було вбито кілька тисяч боснійських мусульман.

Крім цього, Караджича визнали відповідальним за вбивства, захоплення заручників і примусове переселення жителів Боснії і Герцеговини.

Як зазначається, апеляційні судді підтримали рішення суду першої інстанції і визнали екс-президента Республіки Сербської винним, але підкреслили, що 40-річний термін за геноцид — занадто легке покарання, враховуючи тяжкість його злочинів і вага його відповідальності.