На Балі застрелили грабіжників-росіян

Двоє були вбиті.



Двоє росіян, підозрюваних у збройному пограбуванні обмінного пункту на острові Балі (Індонезія), були вбиті поліцією в результаті перестрілки.

Вранці 19 березня на півдні острова Балі, у курортному місці Кута, відбулося збройне пограбування обмінного пункту. Поліція знайшла сімох підозрюваних у пансіонаті в селищі Джимбаран через кілька годин після пограбування. Чотирьом вдалося втекти на автомобілі, що залишилися вступили в перестрілку з поліцією. Одного з підозрюваних в результаті заарештували, ще двоє були вбиті.

“Поліція острова Балі стверджує, що двоє вбитих і один затриманий підозрюваний у пограбуванні обмінного пункту – громадяни Росії”, – повідомляє посольство Росії в Джакарті.