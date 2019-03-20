Порошенко квапить Міноборони з закупівлями Javelin

Президент доручив міністру оборони прискорити переговори про постачання нової партії американських ПТРК.

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки в Хмельницьку область, де відбулася передача військовим великої партії озброєнь, доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі у США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомляє прес-служба президента в середу, 20 березня.

«Вірю, що турецькі бойові дрони, американські Джавелины, інші позиції, які постачають нам наші партнери, вітчизняні вироби оборонно-промислового комплексу значно підвищать ціну грубої агресії Кремля проти України», — сказав Порошенко.

«Доручаю, пан міністр, прискорити переговори про нові закупівлі (комплексів Javelin) у наших американських партнерів», — додав він.