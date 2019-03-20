В БПП звинуватили Тимошенко у зриві угоди про повернення грошей Лазаренка в Україну

Лобісти кандидата в президенти, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко намагалися зірвати укладення мирової угоди екс-прем’єра Павла Лазаренка з американським правосуддям і відстрочити повернення вкрадених грошей в Україну. Про це заявив голова партії «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов в кулуарах парламенту, передає прес-служба БПП.

За його словами, велика частина грошей, вкрадених екс-прем’єром і згодом арештованих американським судом, це «результат спільної корупційної бізнес-діяльності» Тимошенко і Лазаренка.

Герасимов зазначив, що приміром 86 млн дол. були отримані від компанії «Сомалі Інтерпрайзес», якою на той час володіла Тимошенко разом з чоловіком, а це більше третини всіх заарештованих коштів американськими правоохоронцями.

Глава фракції БПП додав, що українські правоохоронці робили все можливе, щоб повернути вкрадені гроші Лазаренка, які планувалося витратити нібито на потреби армії та допомогу пенсіонерам, але цьому завадили лобісти і юристи Тимошенко.

«Бо на публіку, в телеефірах, Юлія Тимошенко нібито піклується про малозабезпечених, а насправді вимагає від влади скасувати індексацію і підвищення пенсій, не виплачувати або відстрочити виплату субсидій, робить все для того, щоб відстрочити повернення в Україну вкрадених коштів», — підсумував нардеп.

Раніше Тимошенко в ефірі «Радіо Свобода» заявила, що в США через Генеральну прокуратуру України на неї намагаються знайти компромат. Лідер «Батьківщини» запевнила, що її компанія, якою вона керувала 20 років тому, не мала ніякого відношення до Лазаренка.