У Норвегії побудували найвищу у світі дерев’яна будівля

У норвезькому Брумунддале звели дерев’яну будівлю Mjøstårnet висотою 85,4 метра — воно повністю створено з місцевих матеріалів і офіційно визнано найвищою дерев’яною будівлею в світі.
Основний матеріал, що використовувався при будівництві, — крос-ламінована деревина, масив з накладених один на одного, проклеєних і спресованих дощок. Цей матеріал є досить міцним для того, щоб будувати з нього багатоповерхові будівлі, і при цьому погано горить, не виділяючи токсичних відходів. В основі конструкції — клеєний брус, використаний замість бетонних або сталевих елементів.
Експрес-інформація по країні
Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.
Прапор
Герб
Столиця – Осло
Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)
Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)
Офіційна мова – норвезька
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,944 (1-я в світі)
ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)
Валюта – норвезька крона
Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією
У 18-поверховому багатофункціональному будівлі розташовані житлові апартаменти, готель, басейн, офісні приміщення і ресторан.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Японії побудують найвищий у світі дерев’яний хмарочос.
За матеріалами Tjournal
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