У Норвегії побудували найвищу у світі дерев’яна будівля

У норвезькому Брумунддале звели дерев’яну будівлю Mjøstårnet висотою 85,4 метра — воно повністю створено з місцевих матеріалів і офіційно визнано найвищою дерев’яною будівлею в світі.

Основний матеріал, що використовувався при будівництві, — крос-ламінована деревина, масив з накладених один на одного, проклеєних і спресованих дощок. Цей матеріал є досить міцним для того, щоб будувати з нього багатоповерхові будівлі, і при цьому погано горить, не виділяючи токсичних відходів. В основі конструкції — клеєний брус, використаний замість бетонних або сталевих елементів.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

У 18-поверховому багатофункціональному будівлі розташовані житлові апартаменти, готель, басейн, офісні приміщення і ресторан.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Японії побудують найвищий у світі дерев’яний хмарочос.

За матеріалами Tjournal

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