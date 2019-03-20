Гройсман про «візит» Ляшко: Я не знаю, що є багато людей, які потребують кращого життя? Відкрили мені Америку, б***ь

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман емоційно прокоментував скандальний візит лідера Радикальної фракції Олега Ляшка на сьогоднішнє засідання Кабміну.

«Мені пишуть, що вони взяли якусь літню бабусю. Вона ледве-ледве сюди дійшла. До речі, подивіться за бабусею там. Може додому відвезіть, ніж допомогти подивіться… Шкода, що людей простих використовують… Я не знаю, що є багато людей, які потребують кращого життя? Відкрили мені Америку, бл…», — сказав прем’єр.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 березня, лідер Радикальної партії Олег Ляшко разом з групою депутатів увірвалися на засідання Кабінету міністрів, вимагаючи не продовжувати контракт з головою «Нафтогазу» Андрієм Коболевым.