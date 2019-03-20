Несподіваний Рим: соціальний стріт-арт на вулицях міста

У четверту свою поїздку у Вічне місто я вирішила гуляти подалі від центру, щоб поспостерігати за життям місцевих і знайти нетуристичні місця. Район Тор Маранча (Tor Marancia) став для мене справжнім відкриттям!

У 2015 році після запуску проекту «Життя великого міста» Тор Маранча перетворили в самий барвистий район Риму. 20 художників з усього світу протягом двох місяців створювали тут вражаючі мурали на фасадах будівель.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Тепер цей район вважається римським музеєм вуличного мистецтва під відкритим небом.

Історія цього району пояснює, чому саме його обрали для реалізації даного проекту. У 1920-х роках фашисти почали виганяти жителів будинків, розташованих біля Ватикану, щоб оселитися там самим. І в 1947 році для таких сімей було виділено район Тор Маранча. Більшості навіть не надали дах над головою. Комплекс соціального житла, який зберігся до теперішнього часу, був побудований через два десятиліття. Тому Стефано С. Антонеллі і його партнери вирішили зайнятися величезним художнім проектом, який, як вони сподіваються, допоможе поліпшити майбутнє тих, хто жив у цьому районі.

Жителі Риму та інших міст підтримали ідею і пожертвували тисячі євро на реалізацію проекту. Кожен з цих малюнків тепер частково належить сім’ям, які живуть в будівлях. Тепер Тор Маранча більше не занедбане місце на околиці Риму, а вуличний художній музей і культурний центр міста.

Найдивніше те, як створювалися ці шедеври. Перш ніж малювати свої мурали, кожен художник проводив час в районі, знайомлячись з сім’ями, які жили в цих будинках. Після цього багато переглянули початкові концепції своїх робіт. Те, що зараз можна побачити в Тор Маранча, – малюнки, які щиро натхненні жителями району.

Так що якщо ви втомилися від натовпів туристів, які бродять по центру міста у будь-який час року, хочете побачити інший Рим і життя справжніх римлян, то обов’язково приходьте в Тор Маранча.

Адреса району: 63 Via di Tor Marancia. Ознайомитися з усіма роботами художників і забронювати тур по району можна на офіційному сайті проекту.

Всі фото автора.

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