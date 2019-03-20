З Хрещатика зникнуть каштани

Традиційні каштанові дерева на головній вулиці Києва — Хрещатику — замінять платани.

Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів заступник генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

«За результатами голосування по програмі «Обери дерево для Хрещатика», більшість киян висловилися за платан. Це дерево дуже стійке до хвороб, шкідників, міських умов загазованості та іншим шкідливим факторам», – говорить Заруба.

За його словами, платан не потребує регулярного поливу та витримує низькі і високі температури повітря.

«У наступному році планується реконструкція Хрещатика. Зі свого боку ми будемо рекомендувати комунальній корпорації «Київавтодор», яка є замовником робіт, врахувати побажання киян щодо висадки платанів і продумати систему, при якій коріння цих дерев надалі не «піднімали» дорожнє покриття», — зазначив чиновник.

Заруба пояснює, що каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, не витримують сучасних умовах міста — забруднення повітря, потепління клімату, розмноження шкідників.

«Врешті-решт сіль, яку взимку використовують в якості протиожеледного засобу, теж знищує кореневу систему улюблених киянами дерев… Звучали пропозиції замінити натрій хлор, яким посипають столичні вулиці безпечним для дерев речовиною — магнієвої сіллю, але цей реагент виявився дуже дорогим», — каже чиновник.

«З одного боку, кияни вимагають прибрати лід і сніг з київських вулиць, з іншого — зберегти дерева. Зрештою, виникає ситуація, як в медицині, коли одне лікуєш — інше калечишь», — нарікає Заруба.

У той же час комунальник запевнив, що Київ без каштанів не залишиться.

«На столичних алеях ці дерева замінять більш стійкі рослини — платани, катальпи, акації, клени та сакури. У той же час, у парках і скверах каштани не тільки залишаться, але і будуть висаджуватися нові. Адже з каштанами пов’язана історія Києва, тому немає сенсу змінювати і шукати новий зелений символ столиці», — говорить Заруба.