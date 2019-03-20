Понад 263 тисячі «евроблях» перебувають в Україні з порушеннями митних правил

В Україні 263,648 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією перебувають з порушеннями термінів митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.

Про це повідомила Державна фіскальна служба.

При цьому українці після завершення дії знижених ставок оформили 199 авто з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018-го, свідчать дані ГФС станом на 15 березня.

Власники цих транспортних засобів сплатили 17 млн грн податків і зборів, уточнили у відомстві.

В цілому з 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їх власники перерахували до бюджету 429 млн грн, вказала ГФС.

Як зазначили в ГФС, серед оформлених під час дії пільгового періоду авто на єврономерах більшість було старше 2010 року – 188 тис. транспортних засобів з 218 тис. автомобілів.