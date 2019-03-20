У Києві заборонили виступи шапіто з тваринами

Відповідне рішення Київська міська рада прийняла в листопаді 2017 року, однак воно було в суді.
«Перемога! Суд підтвердив законність рішення КМДА про заборону шапіто з тваринами в Києві. Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання», — заявили в зоозахисної організації UAnimals.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві заборонили цирк шапіто.
За матеріалами Facebook UAnimals
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