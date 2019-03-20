У Києві заборонили виступи шапіто з тваринами

Відповідне рішення Київська міська рада прийняла в листопаді 2017 року, однак воно було в суді.

«Перемога! Суд підтвердив законність рішення КМДА про заборону шапіто з тваринами в Києві. Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання», — заявили в зоозахисної організації UAnimals.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві заборонили цирк шапіто.

За матеріалами Facebook UAnimals

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

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