80% українців візьмуть участь у голосуванні на виборах Президента України

Дві третини українців готові прийти на виборчі дільниці і проголосувати за майбутнього президента.

Про це свідчать опитування, проведені фахівцями Українського інституту соціальних досліджень і Центру «Соціальний моніторинг». За їх даними, п’ятірка лідерів перегонів залишається незмінною. Хоча і спостерігається певна динаміка у зміну електоральних настроїв. Так, чинний президент продовжує втрачати голоси, натомість Гриценко нарощувати.

«Зеленський підбирається до третини електорату. Тимошенко за цими результатами, серед тих, хто визначився – має 17%, Порошенко 14,9%. Дуже цікава ситуація щодо Гриценка. В його користь Садовий зняв свою кандидатуру і ми бачимо відповідне зростання його показника. Гриценко має серед тих, хто визначився, майже 11%», – розповіла голова Українського інституту соціальних досліджень Ольга Бакариева.

У другому турі, згідно з соціологічними дослідженнями, в парах Зеленський з Тимошенко чи з Порошенком, перемогу здобуває перший. Зате якщо у другий тур потрапляє Гриценко, то перемогу віддають саме цьому політику.

«Можна зробити наступні узагальнення: якщо в парі є Зеленський, то він перемагає, якщо в парі є Гриценка, то він перемагає», – сказала голова Українського інституту соціальних досліджень Ольга Бакариева.

«Якщо ми звернемося до показників довіри, то Гриценко фактично кандидат, що має найменший антирейтинг порівняно з іншими кандидатами. Він говорить про те, що є насамперед чітко реалізована стратегія потенціалу об’єднання, яка була задекларована цим кандидатом. Вона додає сумарно йому можливість для мобілізації додаткової частки виборців», – пояснив директор соціологічної компанії Seetarget Олексій Боровський.

Електоральні настрої фахівці Українського інституту соціологічних опитувань і Центру «Соціальний моніторинг» збирали з 11 по 18 березня. В різних регіонах України було опитано більше двох тисяч респондентів.