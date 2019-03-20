Янукович планує повернутися в Україну

20 березня в Оболонському райсуді Києва відбулося чергове слухання справи президента-втікача Віктора Януковича. Під час засідання суддя порадив екс-гаранта повернутися і відбувати покарання. На це суддя політика Віталій Сердюк відповів, що Янукович російського громадянства не має і все ж планує повернутися на Батьківщину.

Відмовивши в роз’ясненні захисникам Януковича вироку, головуючий по справі про державну зраду колишнього президента суддя Владислав Дев’ятко звернувся до нього і його адвокатам.

“Як головуючий по справі, я роз’ясню, що Януковича засудили за злочин проти світу, і в цьому вироку немає термінів давності його виконання. Тому я пропоную вам не подавати необґрунтованих заяв, не побоюватися апеляційного перегляду справи, а сміливо йти в Київський апеляційний суд і доводити свої аргументи», – зазначив він.

За його словами, якщо ж все-таки апеляційний суд визнає вирок Оболонського районного суду законним і обгрунтованим, то захист може запропонувати Януковичу добровільно прибути в Україну і виконати свій обов’язок, покладений на нього вироком суду, а саме – відбути максимальне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Також Дев’ятко зазначив, що судове рішення викладено чіткими, зрозумілими словами і реченнями, у зв’язку з чим не містить труднощів для розуміння його змісту. Крім того, він відмовив у задоволенні заяви захисників про роз’яснення вироку.

На це суддя Януковича Віталій Сердюк заявив, що вони вже подали апеляційну скаргу.

Віктор Янукович тимчасово перебуває в Російській Федерації. Він планує повернутися в Україну і у нього немає російського громадянства,– додав юрист.