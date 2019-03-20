В’язниця для президента: горе ідейного сепаратиста в російському Криму

Те, що «голова» російської «влади» анексованого Криму Сергій Аксьонов посадив в тюрму – нехай і на дві доби – першого президента АРК та організатора першої спроби відокремлення Криму від України Юрія Мєшкова – справжня гримаса історії, пише Віталій Портников спеціально для «Крим.Реалії»

Схоже, людина, що кинула політичний виклик державі, громадянином якої він був, «класичний шовініст» радянського розливу, не може змиритися з перемогою класичного пострадянського кон’юнктурники, якому, мабуть, було абсолютно байдуже, якому богові молитися: Януковича, Путіна, всім разом – лише б влада і вигода. Якби не російські війська, які окупували Крим, Аксьонов, напевно, зараз був би звичайним депутатом Верховної Ради АРК, керував маленькою партією і запевняв би, що місце Криму – в Україні. А Володимир Константинов взагалі відкривав би в Сімферополі пам’ятник Небесної сотні – і, припускаю, жоден мускул не здригнувся.

У Мєшкова – інша політична доля. Він дійсно переміг на виборах президента АРК, дійсно призначив главою своєї адміністрації росіянина, дійсно сформував уряд Криму з москвичів, дійсно ввів у Криму московський час. Мішків дійсно готував відділення Криму від України, він був справжній сепаратист. Тільки ось за спиною у нього не було «ввічливих зелених чоловічків». Навіть якщо він і був на зв’язку з російськими спецслужбами – зрозуміло ж, що чекісти були і серед його московських призначенців – то він, на відміну від Аксьонова та Константинова, ризикував. Ризикував політичною кар’єрою, навіть здоров’ям, життям – але тим не менш діяв, тому що відрізнявся від майбутніх керівників «російського» Криму переконаннями – нехай антиукраїнськими, але переконаннями. А переконаному людині, навіть шовіністу, важко змиритися з тим, що в Криму називають «тріумфом шахраїв».

Ми звикли думати, що Мішків програв. Але насправді це не він програв, а Україна програла. Не Україна повернула собі майже вже втрачений в 1994 році Крим. Це Україну приєднали до Криму, в якому вже був не потрібен Мішків. А потім і до Донбасу.

Москва зупинила всіляку підтримку проросійських сил у Криму після перемоги на президентських виборах Леоніда Кучми. Я добре запам’ятав подія, що відбулася в день, коли стало відомо про цей успіх майбутнього архітектора української олігархії – прийом посольства Франції в Українському домі. Зібралися всі – і чиновники президента Леоніда Кравчука, і оточення переможця. Майбутній глава адміністрації президента України Дмитро Табачник прийшов у супроводі глави адміністрації президента Криму, росіянина Віктора Мініна. Причому було зрозуміло, хто саме грає в цій групі є роль лідера.

Ніякого сенсу в російському Крим для Єльцина та його оточення до цієї нової ситуації «приборкання України» вже просто не було. Українські спецслужби отримали можливість ліквідувати вогнище сепаратизму і позбутися Мєшкова, а Крим, як виявилося, перетворився у вотчину кримінальних угруповань і просто чекав свого часу. Вдалося б Росії проковтнути Україну разом з Кримом і ніхто в Москві ніколи і не згадав би про «сакральності» півострова. Стало не виходити – і Путін «відкусив» Крим, не покладаючись на проросійських політиків і активістів. Просто ввів війська.

Тепер колишній кримський президент дивується, як це особистості з неоднозначним минулим стали улюбленцями Кремля. Те, що сама Росія – це такий великий Крим, керований такими ж особами з куди більшими коштами і ресурсами, здається, досі залишилося таємницею для Мєшкова.