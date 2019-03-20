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Найпопулярніші імена в королівській родині за 200 років

20.03.2019

Згідно з поточними прогнозами букмекерів, у пари народиться дівчинка (ставки 12-1) і існує велика ймовірність, що її назвуть Діана на честь покійної матері принца Гаррі, Діани, принцеси Уельської.

Але, оскільки за традицією королівська сім’я тримає в таємниці не тільки підлогу, але і можливі імена дитини, журналісти зібрали найцікавіші факти про імена, якими називали дітей у королівській родині.

Найпопулярніше ім’я для дитини чоловічої статі

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Найпопулярнішим ім’ям виявилося ім’я Альберт. Так звали прапрадедушку королеви Єлизавети II принца Альберта. Після народження королеви Вікторії в 1819 році в королівській родині народилося 12 дітей, які отримали ім’я Альберт.

Імена Джордж, Чарльз Едвард посідають друге, третє та четверте місця. Вони були дані 10, 8 і 7 дітям королівської сім’ї відповідно.

Найпопулярніше ім’я для дитини жіночої статі

Якщо у принца Гаррі і Меган народиться дівчинка, також високі шанси, що її можуть назвати Вікторією. За останні 200 років таке ім’я отримали дев’ять дітей, до того ж так звали прапрапрабабушку принца Гаррі королеву Вікторію.

Ще одне популярне королівське ім’я Марія. Воно було дано семи дівчаткам, а імена Луїза і Олександра зустрічалися в королівській родині по шість разів.

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Крім того, Марією звали бабусю королеви Єлизавети – королеву Марію Текскую. Також принц Гаррі і Меган можуть вибрати для дитини ім’я Єлизавета в честь бабусі дитини.

До речі, ім’я Єлизавета – це середнє ім’я, дане принцесі Шарлотті, дочки принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Також може статися так, що пара обере для дитини ім’я, якого не було в історії королівської сім’ї. Це може бути Софія, Грейс або Спенсер.

В цілому, рейтинг найпопулярніших імен в королівській родині за 200 років виглядає так:

Чоловічі

  • Альберт (12)
  • Джордж (10)
  • Чарльз (8)
  • Едвард (7)
  • Крістіан (5)
  • Фредерік (5)
  • Луї (5)
  • Артур (5)
  • Вільям (4)
  • Генрі (4)

Жіночі

  • Вікторія (9)
  • Марія (7)
  • Луїза (6)
  • Олександра (6)
  • Єлизавета (5)
  • Аліса (4)
  • Маргарет (3)
  • Шарлотта (3)
  • Серпня (2)
  • Олена (2)

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За матеріалами «Новий час»

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