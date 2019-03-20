Найпопулярніші імена в королівській родині за 200 років

Згідно з поточними прогнозами букмекерів, у пари народиться дівчинка (ставки 12-1) і існує велика ймовірність, що її назвуть Діана на честь покійної матері принца Гаррі, Діани, принцеси Уельської.
Але, оскільки за традицією королівська сім’я тримає в таємниці не тільки підлогу, але і можливі імена дитини, журналісти зібрали найцікавіші факти про імена, якими називали дітей у королівській родині.
Найпопулярніше ім’я для дитини чоловічої статі
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Найпопулярнішим ім’ям виявилося ім’я Альберт. Так звали прапрадедушку королеви Єлизавети II принца Альберта. Після народження королеви Вікторії в 1819 році в королівській родині народилося 12 дітей, які отримали ім’я Альберт.
Імена Джордж, Чарльз Едвард посідають друге, третє та четверте місця. Вони були дані 10, 8 і 7 дітям королівської сім’ї відповідно.
Найпопулярніше ім’я для дитини жіночої статі
Якщо у принца Гаррі і Меган народиться дівчинка, також високі шанси, що її можуть назвати Вікторією. За останні 200 років таке ім’я отримали дев’ять дітей, до того ж так звали прапрапрабабушку принца Гаррі королеву Вікторію.
Ще одне популярне королівське ім’я Марія. Воно було дано семи дівчаткам, а імена Луїза і Олександра зустрічалися в королівській родині по шість разів.
Крім того, Марією звали бабусю королеви Єлизавети – королеву Марію Текскую. Також принц Гаррі і Меган можуть вибрати для дитини ім’я Єлизавета в честь бабусі дитини.
До речі, ім’я Єлизавета – це середнє ім’я, дане принцесі Шарлотті, дочки принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Також може статися так, що пара обере для дитини ім’я, якого не було в історії королівської сім’ї. Це може бути Софія, Грейс або Спенсер.
В цілому, рейтинг найпопулярніших імен в королівській родині за 200 років виглядає так:
Чоловічі
- Альберт (12)
- Джордж (10)
- Чарльз (8)
- Едвард (7)
- Крістіан (5)
- Фредерік (5)
- Луї (5)
- Артур (5)
- Вільям (4)
- Генрі (4)
Жіночі
- Вікторія (9)
- Марія (7)
- Луїза (6)
- Олександра (6)
- Єлизавета (5)
- Аліса (4)
- Маргарет (3)
- Шарлотта (3)
- Серпня (2)
- Олена (2)
«Навколо Світу. Україна» писав про ТОП-5 історичних заборонах, які порушує королівська родина.
За матеріалами «Новий час»
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