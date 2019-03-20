Найпопулярніші імена в королівській родині за 200 років

Згідно з поточними прогнозами букмекерів, у пари народиться дівчинка (ставки 12-1) і існує велика ймовірність, що її назвуть Діана на честь покійної матері принца Гаррі, Діани, принцеси Уельської.

Але, оскільки за традицією королівська сім’я тримає в таємниці не тільки підлогу, але і можливі імена дитини, журналісти зібрали найцікавіші факти про імена, якими називали дітей у королівській родині.

Найпопулярніше ім’я для дитини чоловічої статі

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Найпопулярнішим ім’ям виявилося ім’я Альберт. Так звали прапрадедушку королеви Єлизавети II принца Альберта. Після народження королеви Вікторії в 1819 році в королівській родині народилося 12 дітей, які отримали ім’я Альберт.

Імена Джордж, Чарльз Едвард посідають друге, третє та четверте місця. Вони були дані 10, 8 і 7 дітям королівської сім’ї відповідно.

Найпопулярніше ім’я для дитини жіночої статі

Якщо у принца Гаррі і Меган народиться дівчинка, також високі шанси, що її можуть назвати Вікторією. За останні 200 років таке ім’я отримали дев’ять дітей, до того ж так звали прапрапрабабушку принца Гаррі королеву Вікторію.

Ще одне популярне королівське ім’я Марія. Воно було дано семи дівчаткам, а імена Луїза і Олександра зустрічалися в королівській родині по шість разів.

Крім того, Марією звали бабусю королеви Єлизавети – королеву Марію Текскую. Також принц Гаррі і Меган можуть вибрати для дитини ім’я Єлизавета в честь бабусі дитини.

До речі, ім’я Єлизавета – це середнє ім’я, дане принцесі Шарлотті, дочки принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Також може статися так, що пара обере для дитини ім’я, якого не було в історії королівської сім’ї. Це може бути Софія, Грейс або Спенсер.

В цілому, рейтинг найпопулярніших імен в королівській родині за 200 років виглядає так:

Чоловічі

Альберт (12)

Джордж (10)

Чарльз (8)

Едвард (7)

Крістіан (5)

Фредерік (5)

Луї (5)

Артур (5)

Вільям (4)

Генрі (4)

Жіночі

Вікторія (9)

Марія (7)

Луїза (6)

Олександра (6)

Єлизавета (5)

Аліса (4)

Маргарет (3)

Шарлотта (3)

Серпня (2)

Олена (2)

«Навколо Світу. Україна» писав про ТОП-5 історичних заборонах, які порушує королівська родина.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

Королівська родина показала перші знімки новонародженого принца Луї

Британці дізналися, у скільки обходяться подорожі королівської сім’ї