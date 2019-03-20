Під кінець влади Порошенко вся країна стає заручником колишнього партнера Януковича – Лещенко

Під завісу президентства Порошенко його бізнес-партнери Ахметов і Медведчук страхуються на випадок поразки діючого гаранта.

Вчора Антимонопольний комітет таки дав дозвіл Медведчуку (сюрприз-сюрприз!) сховати свій головний актив за білорусами. За тими самими білорусами, які три місяці тому не допустили в енергетичній приватизації.

Ну а Рінат Ахметов скуповує обленерго. Крім монополії на вугільній енергетиці, його мета – це монополія на доставку електроенергії кінцевим споживачам.

Так, під кінець влади Порошенко вся країна стає заручником колишнього партнера Януковича, який знайшов союзника в особі діючого гаранта.