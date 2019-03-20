Гонтарєва зібралася на ПМЖ в Британію

Валерія Гонтарєва
Колишня глава Національного банку України Валерія
Гонтарєва подала пакет документів в міграційну службу, необхідний
для виїзду на постійне місце проживання у Великобританії. Таку інформацію
опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Олександр
Дубинський.
«Як повідомляють мені небайдужі патріоти, якась Валерія
Гонтарєва подала документи в міграційну службу для виїзду на ПМЖ в
Великобританію. Доблесні працівники Міграційної служби, слідуючи інструкціям,
відправили запити в СБУ і Нацполицию на предмет відсутності/наявності обмежень
для таких дій. Не менш доблесні працівники правоохоронних органів
задали таке ж питання працівникам Національного банку України», − написав він.
Дубинський також нагадав, що згідно з українським
законодавством, Гонтарєва, як мала раніше допуск до держтаємниці, не має
право отруюватися на ПМЖ в інші країни.
«Справа в тому, що у відповідності зі статтею 29 закону України
«Про держтаємницю» та статтею 6 закону України «Про виїзд/в’їзд громадян України» −
громадяни, допущені до держтаємниці, не можуть бути випущені на ПМЖ протягом 5 років.
За посадою її допуск до держтаємниці не викликає сумнівів (член РНБО і голова НБУ).
Однак працівники НБУ все одно напружено думають, як би ці сумніви дозволити
на її користь, і відпустити дівчину на ПМЖ до виборів», − резюмував він.
Як повідомляють мені небайдужі патріоти, якась Валерія Гонтарєва подала документи в міграційну службу для виїзду на…
Posted by Олександр Дубінський on Tuesday, March 19, 2019
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження щодо можливих недостовірних відомостей у декларації. А Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро про закриття справи щодо можливих недостовірних відомостей у декларації Гонтарєвої.
Крім того НАПК відмовилося надати результати повній
перевірки електронної декларації Гонтарєвої за 2016 рік. Також стало відомо,
що розслідування, пов’язані з Гонтарєвої та її
партнерами, зрушилися з мертвої точки.