Гонтарєва зібралася на ПМЖ в Британію

Валерія Гонтарєва

Колишня глава Національного банку України Валерія

Гонтарєва подала пакет документів в міграційну службу, необхідний

для виїзду на постійне місце проживання у Великобританії. Таку інформацію

опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Олександр

Дубинський.

«Як повідомляють мені небайдужі патріоти, якась Валерія

Гонтарєва подала документи в міграційну службу для виїзду на ПМЖ в

Великобританію. Доблесні працівники Міграційної служби, слідуючи інструкціям,

відправили запити в СБУ і Нацполицию на предмет відсутності/наявності обмежень

для таких дій. Не менш доблесні працівники правоохоронних органів

задали таке ж питання працівникам Національного банку України», − написав він.

Дубинський також нагадав, що згідно з українським

законодавством, Гонтарєва, як мала раніше допуск до держтаємниці, не має

право отруюватися на ПМЖ в інші країни.

«Справа в тому, що у відповідності зі статтею 29 закону України

«Про держтаємницю» та статтею 6 закону України «Про виїзд/в’їзд громадян України» −

громадяни, допущені до держтаємниці, не можуть бути випущені на ПМЖ протягом 5 років.

За посадою її допуск до держтаємниці не викликає сумнівів (член РНБО і голова НБУ).

Однак працівники НБУ все одно напружено думають, як би ці сумніви дозволити

на її користь, і відпустити дівчину на ПМЖ до виборів», − резюмував він.

Як повідомляють мені небайдужі патріоти, якась Валерія Гонтарєва подала документи в міграційну службу для виїзду на…

Posted by Олександр Дубінський on Tuesday, March 19, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження щодо можливих недостовірних відомостей у декларації. А Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро про закриття справи щодо можливих недостовірних відомостей у декларації Гонтарєвої.

Крім того НАПК відмовилося надати результати повній

перевірки електронної декларації Гонтарєвої за 2016 рік. Також стало відомо,

що розслідування, пов’язані з Гонтарєвої та її

партнерами, зрушилися з мертвої точки.