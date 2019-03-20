У тіні війни українці шукають можливість голосувати за мир – Reuters

У тіні війни українці шукають можливість голосувати за мир.

До такого висновку прийшли аналітики авторитетного британського новинного агентства Reuters.

Таким чином, поспілкувавшись з населенням прифронтової зони, вони уклали, що українці шукають можливість голосувати за того, хто принесе мир в країні. Журналісти опитали кілька жителів села Зайцево, що українські війська звільнили влітку 2015 року.

Відповідно, так як населений пункт був окупований, у виборах президента 2014 року селяни участь не брали. А от за кого вони будуть голосувати у цьому році, розповідають неохоче.

Підкреслюється, що в цей самий час діючий президент України Петро Порошенко намагається активно звертатися до теми завершення війни на Донбасі, хоча ні найменшого поліпшення мешканці того ж села Погоди не відчули.

Крім того, вони обурені тим, що практично всі кандидати говорять про події на Донбасі, але мало хто пропонує якісь реальні кроки до настання миру в регіоні, хоча деякі вже зневірилися у всьому.