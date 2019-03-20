Нафтогаз не тільки є монополією, але і зловживає монопольним становищем – Герус

Нафтогаз анонсував зниження ціни на газ на 2%. Тільки для своїх споживачів (Кіровоградська область). Якщо відповідне зниження ціни газу Нафтогаз/Уряд не зробить для усіх областей України, то треба говорити відверто – монополія не тільки є монополією, але і зловживає монопольним становищем.

У цьому зниженні ціни проявляється багато цікавих моментів. Перш за все, про конкуренцію та монополізацію. Я вже писав, що ніякий незалежний постачальник не піде на такий сегмент населення по таких цінах. Альо все ж таки Нафтогаз вирішив знизити ціну. Давайте розберемо, чому він це зробив.

Нафтогаз зустрів конкуренцію, інші постачальники стали продавати дешевше? Ні. Нафтогаз міг втратити частку ринку? Ні. Усі споживачі із населення купували бі газ за попередній ціні, бо дешевше ніхто його не продавав для населення.

Отже, з комерційної (та акціонерної) точки зору Нафтогаз вступивши нераціонально. Міг з таким же успіхом продавати газ на 2% дорожче, але вирішив продавати на 2% дешевше. Причини можуть бути різні: вибори, новий контракт Коболєва, запізніле усвідомлення, що реформи не можуть вічно бути непопулярними. Але очевидно одне – це сталося не внаслідок конкуренції на ринку. Це сталося внаслідок одного адміністративного рішення в одному кабінеті. Тільки раніше такі рішення приймалися в НКРЕКП або Кабміні, а тепер у кабінеті Нафтогазу, ніяка конкуренція на ринку не спричинила зміни ціни. Це і є ознакою монополістичного ринку, коли ціною крутити, як хоче, один учасник ринку.

І давайте чесно, якщо ДТЕК володіє 80% вугілля та вугільних електростанцій, то він монополіст. А якщо Нафтогаз володіє 75% всього видобутку газу і контролює 65% імпорту газу, а також газо-транспортну систему, то треба закрити очі? Тоді ми проти монополій чи просто особиста антипатія до ДТЕК?

А ціну газу треба відповідно знизити для усіх споживачів. Якщо таке рішення прийнято у Кабінеті Нафтогазу, то відповідне рішення може бути прийняте і в Кабінеті Прем’єр єра.