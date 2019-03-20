Україна ввела нові санкції проти Росії

Санкції введені відносно 294 юридичних і 848 фізичних осіб. Ініціатором виступили СБУ, Кабмін і Нацбанк.

Президент України своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Повідомляється, що за ініціативою Кабінету міністрів, Служби безпеки та Національного банку були введені санкції щодо 294 юридичних і 848 фізичних осіб.

Санкційні списки включають фізичних і юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу і захоплення українських військових катерів, а також незаконного змісту українських моряків;

організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширювали видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали і використовують музейне зібрання, яке належить Україні.

Крім того, санкції застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ і депутатів Державної Думи РФ.

РНБО України також ввів обмежувальні заходи в окремих фізичних і юридичних осіб, відносно яких застосували санкції ЄС, США і Канада.

Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжили санкції щодо 4 банків з капіталом держави-агресора.

Як відомо, минулої п’ятниці санкції “за Азов” ввели ЄС, США і Канада. У МЗС РФ пообіцяли “практичний відповідь на нові санкції.