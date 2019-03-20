Холодницький доручив закрити всі справи про незаконне збагачення протягом тижня

Заступник генерального прокурора — спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький розпорядився закрити всі кримінальні провадження про незаконне збагачення до 28 березня.

Про це він сказав на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

Глава САП зазначив, що 4 справи про незаконне збагачення вже знаходяться в суді і будуть закриті на найближчих засіданнях.

Так, зокрема, 3 квітня прокурори САП у суді заявлять про відмову від звинувачень на адресу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

“Я поставив НАБУ і САП термін до 27 березня. Я не буду нічого приховувати, і 28 березня я опублікую список з усіма фігурантами, щодо яких справи розслідувалися (про незаконне збагачення). До цього часу ці виробництва підлягають безумовному закриття”, — заявив Холодницький.

Він також зазначив, що всього в НАБУ і САП було 65 справ про незаконне збагачення.

Як повідомлялося, 26 лютого Конституційний Суд (КС) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.